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Septième match Canadiens-Lightning

«Dobes connait toute une série, je ne suis pas inquiet pour lui»

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 mai 2026 15:50

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
«Dobes connait toute une série, je ne suis pas inquiet pour lui»
Jakub Dobes est parvenu à contenir l’attaque du Lightning depuis le début de la série. / La Presse Canadienne

Jakub Dobes devra connaitre une autre soirée exceptionnelle si le Tricolore souhaite éliminer le Lightning lors de ce septième match.

L'ancien entraineur des gardiens Stéphane Waite revient sur la solide performance de Jakub Dobes lors du dernier match et aborde la préparation des gardiens en vue d'un septième match.

«Il ne faut pas qu'il pense à Vasilevskiy. Ce n'est pas lui qui va marquer contre lui. Il ne faut pas qu'il se dise qu'il doit être aussi bon que lui.»

Écoutez Stéphane Waite discuter de la performance des gardiens dans la série Canadiens-Lightning avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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