Septième match Canadiens-Lightning

Jakub Dobes devra connaitre une autre soirée exceptionnelle si le Tricolore souhaite éliminer le Lightning lors de ce septième match.

L'ancien entraineur des gardiens Stéphane Waite revient sur la solide performance de Jakub Dobes lors du dernier match et aborde la préparation des gardiens en vue d'un septième match.

«Il ne faut pas qu'il pense à Vasilevskiy. Ce n'est pas lui qui va marquer contre lui. Il ne faut pas qu'il se dise qu'il doit être aussi bon que lui.»

Écoutez Stéphane Waite discuter de la performance des gardiens dans la série Canadiens-Lightning avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.