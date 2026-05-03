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Septième match Canadiens-Lightning

«Ça fait partie des étapes pour devenir une équipe championne» -Éric Hoziel

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 mai 2026 17:17

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Ça fait partie des étapes pour devenir une équipe championne» -Éric Hoziel
Mario Langlois / Cogeco Média

Pour cette édition spéciale avant-match des Amateurs de sports, Mario Langlois rassemble le temps d'une table ronde le journaliste de La Presse Guillaume Lefrançois, l'ancien du Lightning de Tampa Bay, André Roy, et le collaborateur du 98.5, Éric Hoziel.

Au menu:

  • Les émotions étaient au rendez-vous lors du match numéro 6;
  • Les erreurs liées à la nervosité;
  • Retour de Dobson: Xhekaj ou Struble dans les estrades?;
  • Les matchs numéro sept du Lightning avec Jon Cooper;
  • «Il y a beaucoup de pression sur le Lightning, il n'aurait pas voulu se rendre au septième match» -Éric Hoziel;
  • Les ajustements de trio pendant les matchs: une approche qui paie?;
  • La LNH aurait averti les équipes concernant le niveau d'animosité;
  • John Chayka et Mats Sundin prennent les rênes à Toronto;

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