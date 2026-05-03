Septième match Canadiens-Lightning

À quelques heures de la mise au jeu du match numéro sept entre les Canadiens et le Lightning, la présence des défenseurs Victor Hedman et Noah Dobson, deux pièces maîtresses de leurs brigades défensives respectives, demeure incertaine.

Autant les joueurs que l'entraineur-chef Martin St-Louis se sentent en confiance et affirment avoir les outils nécessaires pour venir à bout de l'équipe de la Floride.

Du côté du Lightning, l'équipe voudra miser sur son expérience lors de ces affrontements sans lendemain et sur les performances fumantes de son gardien étoile, Andrei Vasilevskiy.

Écoutez le journaliste de RDS, Patrick Friolet, en direct de Tampa Bay, discuter de ce match ultime, dimanche, au micro de Mario Langlois.