Canadiens-Lightning

Les Canadiens de Montréal ont remporté la série contre le Lightning de Tampa Bay, dimanche, à la suite d'une victoire de 2-1.
Écoutez Martin McGuire, toujours présent à Tampa, en parler avec Meeker Guerrier et Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Journée de congé au soleil pour les Canadiens à Tampa;
- Une série longue et émotive, selon McGuire;
- Un niveau de hockey exceptionnel offert par les deux équipes;
- Jakub Dobes n'a pas été le seul joueur qui s'est levé durant cette série;
- Lane Hutson et Alexandre Carrier se sont signalés;
- Nick Suzuki a inspiré ses coéquipiers.