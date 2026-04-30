Les Flyers éliminent les Penguins

Derniers qualifiés dans l'Association de l'Est, les Flyers de Philadelphie ont éliminé les Penguins de Philadelphie en six matchs au premier tour éliminatoire.
Écoutez le directeur général des Flyers, Daniel Brière, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Brière exprime sa fierté après l’élimination des Penguins par sa jeune équipe.
«Premièrement, personne ne s'attendait à ce qu'on fasse les séries. Ensuite, personne ne s'attendait à ce qu'on battre les Penguins. Pour moi, la chance de voir mes jeunes joueurs prendre cette expérience-là, ça n'a pas de prix. Je ne sais pas où on va se rendre, mais c'est excitant. Je suis très, très fier de tous les joueurs.»
Les autres sujets discutés
- «Comme DG, c'était ma première prolongation»
- Brière avait vécu un retour exceptionnel de 0-3 à 4-3 dans le passé;
- Sidney Crosby est encore capable de s'adapter à son âge;
- «Le match défensif a joué en notre faveur»
- Brière se souvient comment il se préparait pour les séries;
- Les Flyers ne vont surtout pas sous-estimer les Hurricanes de la Caroline.