Les Flyers éliminent les Penguins

Derniers qualifiés dans l'Association de l'Est, les Flyers de Philadelphie ont éliminé les Penguins de Philadelphie en six matchs au premier tour éliminatoire.

Écoutez le directeur général des Flyers, Daniel Brière, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Brière exprime sa fierté après l’élimination des Penguins par sa jeune équipe.