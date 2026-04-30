 Aller au contenu
Les Flyers éliminent les Penguins

«Je ne sais pas où on va se rendre, mais c'est excitant» -Daniel Brière

par 98.5 Sports

0:00
11:30

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 avril 2026 19:49

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Je ne sais pas où on va se rendre, mais c'est excitant» -Daniel Brière
Les Flyers viennent d'éliminer les Penguins. / AP/Matt Slocum

Derniers qualifiés dans l'Association de l'Est, les Flyers de Philadelphie ont éliminé les Penguins de Philadelphie en six matchs au premier tour éliminatoire.

Écoutez le directeur général des Flyers, Daniel Brière, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Brière exprime sa fierté après l’élimination des Penguins par sa jeune équipe.

«Premièrement, personne ne s'attendait à ce qu'on fasse les séries. Ensuite, personne ne s'attendait à ce qu'on battre les Penguins. Pour moi, la chance de voir mes jeunes joueurs prendre cette expérience-là, ça n'a pas de prix. Je ne sais pas où on va se rendre, mais c'est excitant. Je suis très, très fier de tous les joueurs.»

Daniel Brière

Les autres sujets discutés

  • «Comme DG, c'était ma première prolongation»
  • Brière avait vécu un retour exceptionnel de 0-3 à 4-3 dans le passé;
  • Sidney Crosby est encore capable de s'adapter à son âge;
  • «Le match défensif a joué en notre faveur»
  • Brière se souvient comment il se préparait pour les séries;
  • Les Flyers ne vont surtout pas sous-estimer les Hurricanes de la Caroline.

Vous aimerez aussi

«Ça serait le fun, spécialement contre le Lightning» -Vincent Lecavalier
Lagacé le matin
«Ça serait le fun, spécialement contre le Lightning» -Vincent Lecavalier
0:00
5:32
«En sortant vivants de cette série, ils peuvent battre les formations de l'Est»
La commission
«En sortant vivants de cette série, ils peuvent battre les formations de l'Est»
0:00
7:26
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Qui pourra menacer Mercedes?
Rattrapage
Formule 1
Qui pourra menacer Mercedes?
«Dobes a tout simplement été incroyable: il a volé le match» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
40 tirs en direction de Dobes
«Dobes a tout simplement été incroyable: il a volé le match» -José Théodore
«Nick Suzuki s'est comporté comme un vrai capitaine» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Match défensif colossal à Tampa
«Nick Suzuki s'est comporté comme un vrai capitaine» -Dany Dubé
«Huit à 12 minutes d'un lion qui a été enfermé» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
À quoi s'attendre de Gallagher?
«Huit à 12 minutes d'un lion qui a été enfermé» -Antoine Roussel
«C'est une série serrée, c'est une bataille de ruelle» -Éric Hoziel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Lightning
«C'est une série serrée, c'est une bataille de ruelle» -Éric Hoziel
On fait le point sur les séries éliminatoires
Rattrapage
LHJMQ
On fait le point sur les séries éliminatoires
«Ça va être l'enfer à Edmonton» -Stéphane Waite
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Si les Oilers s'inclinent contre les Ducks
«Ça va être l'enfer à Edmonton» -Stéphane Waite
«Si Dobes se doit de voler un match, c'est le prochain» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Série Canadiens-Lightining
«Si Dobes se doit de voler un match, c'est le prochain» -José Théodore
«J'aimerais ça voir un peu plus de Demidov dans cette série» -Billy Bertrand
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Statistiques avancées
«J'aimerais ça voir un peu plus de Demidov dans cette série» -Billy Bertrand
«Si tu laisses ça définir la série, tu es dans le trouble» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La mise en échec contre Slafkovsky
«Si tu laisses ça définir la série, tu es dans le trouble» -Martin St-Louis
«Il faut que je tourne la page» -Gaston Therrien
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Il prend sa retraite après 26 ans à RDS
«Il faut que je tourne la page» -Gaston Therrien
La Victoire affrontera le Frost en séries éliminatoires
Rattrapage
La Victoire termine au premier rang de la LPHF
La Victoire affrontera le Frost en séries éliminatoires
«Je trouve le Canadien plus talentueux que le Lightning» -Stéphane Waite
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Série Canadiens-Lightning
«Je trouve le Canadien plus talentueux que le Lightning» -Stéphane Waite
Les ruptures du CF Montréal avec son récent passé
Rattrapage
Deux victoires d'affilée
Les ruptures du CF Montréal avec son récent passé