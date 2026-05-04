Le parcours se poursuit

Malgré une domination flagrante du Lightning dimanche soir — où le Tricolore n'a dirigé aucun tir vers le filet adverse en deuxième période — les hommes de Martin St-Louis ont su garder leur sang-froid et ont éliminé leurs rivaux en sept parties.

L'entraîneur-chef du Tricolore a prêché la résilience tout au long de la série, martelant l'importance de bien gérer les moments de tempête pour finalement l'emporter grâce à une performance magistrale de Jakub Dobes devant les buts.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Cogeco Média, Martin McGuire, et l'ancien capitaine des Canadiens, Guy Carbonneau, analyser cette victoire, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés