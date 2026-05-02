La montée de la pauvreté est de plus en plus importante et visible un peu partout à Montréal, notamment avec le nombre grandissant de sans-abri.
Écoutez le chroniqueur Christian Dufour critiquer la réaction de la population québécoise face à ce phénomène, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«On est dans la lamentation et on ne cherche pas de solution. Et moi, je trouve que ça ne mène nulle part. Il faut y résister. Ce que je voudrais, c’est qu’on sorte un peu de la déresponsabilisation systématique au Québec. C’est toujours la faute des autres, et, quand il y a un problème, c’est le gouvernement qui doit le régler. Et ça, ça veut dire qu’il mette de l’argent. On ne parle pas de plus d’efficacité et de performance.»