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Montée de la pauvreté

«On est dans la lamentation et on ne cherche pas de solution»

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9:17

Entendu dans

Signé Lévesque

le 2 mai 2026 11:51

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Christian Dufour
Christian Dufour
«On est dans la lamentation et on ne cherche pas de solution»
Christian Dufour / Cogeco Média

La montée de la pauvreté est de plus en plus importante et visible un peu partout à Montréal, notamment avec le nombre grandissant de sans-abri.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour critiquer la réaction de la population québécoise face à ce phénomène, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«On est dans la lamentation et on ne cherche pas de solution. Et moi, je trouve que ça ne mène nulle part. Il faut y résister. Ce que je voudrais, c’est qu’on sorte un peu de la déresponsabilisation systématique au Québec. C’est toujours la faute des autres, et, quand il y a un problème, c’est le gouvernement qui doit le régler. Et ça, ça veut dire qu’il mette de l’argent. On ne parle pas de plus d’efficacité et de performance.»

Christian Dufour

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