40 tirs en direction de Dobes

L'ancien gardien des Canadiens de Montréal l'avait dit. Si Jakub Dobes devait voler un match dans la série entre le Tricolore et le Lightning de Tampa Bay, la cinquième rencontre était tout indiquée.

Donc, Dobes a-t-il volé le match de mercredi, à Tampa?

Écoutez José Théodore commenter la série Canadiens-Lightning au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Théodore était dans l'aréna du Lightning, mercredi soir, pour assister en personne à cette victoire des Canadiens. Il note que Dobes a donné un très mauvais but - le deuxième -, mais il s'est drôlement bien repris par la suite.