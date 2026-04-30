40 tirs en direction de Dobes

L'ancien gardien des Canadiens de Montréal l'avait dit. Si Jakub Dobes devait voler un match dans la série entre le Tricolore et le Lightning de Tampa Bay, la cinquième rencontre était tout indiquée.
Donc, Dobes a-t-il volé le match de mercredi, à Tampa?
Écoutez José Théodore commenter la série Canadiens-Lightning au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Théodore était dans l'aréna du Lightning, mercredi soir, pour assister en personne à cette victoire des Canadiens. Il note que Dobes a donné un très mauvais but - le deuxième -, mais il s'est drôlement bien repris par la suite.
«C'est là que Dobes m'a impressionné. Il a fermé la porte. Il restait deux minutes 31 secondes en fin de troisième période. Je trouvais que (Jon) Cooper, il était fou d'enlever son gardien de but. Il était beaucoup trop tôt. Dobes a tout simplement été incroyable. Je donne crédit à son équipe aussi, mais Dobes, il a fait la différence. D'après moi, il a volé le match. Je suis obligé de dire que, oui, il a volé le match.
«Quand c'était le temps, il a été solide, et puis ça a été son meilleur match depuis le début des séries. C'est un peu ça que je disais. Les Canadiens, s'ils voulaient gagner à Tampa, Dobes devait jouer son meilleur match des séries et c'est ce qu'il a fait.»
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