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40 tirs en direction de Dobes

«Dobes a tout simplement été incroyable: il a volé le match» -José Théodore

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 avril 2026 19:39

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Dobes a tout simplement été incroyable: il a volé le match» -José Théodore
Jakub Dobes lors du 5e match de la série, à Tampa. / AP/Chris O'Meara

L'ancien gardien des Canadiens de Montréal l'avait dit. Si Jakub Dobes devait voler un match dans la série entre le Tricolore et le Lightning de Tampa Bay, la cinquième rencontre était tout indiquée.

Donc, Dobes a-t-il volé le match de mercredi, à Tampa?

Écoutez José Théodore commenter la série Canadiens-Lightning au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Théodore était dans l'aréna du Lightning, mercredi soir, pour assister en personne à cette victoire des Canadiens. Il note que Dobes a donné un très mauvais but - le deuxième -, mais il s'est drôlement bien repris par la suite.

«C'est là que Dobes m'a impressionné. Il a fermé la porte. Il restait deux minutes 31 secondes en fin de troisième période. Je trouvais que (Jon) Cooper, il était fou d'enlever son gardien de but. Il était beaucoup trop tôt. Dobes a tout simplement été incroyable. Je donne crédit à son équipe aussi, mais Dobes, il a fait la différence. D'après moi, il a volé le match. Je suis obligé de dire que, oui, il a volé le match.

«Quand c'était le temps, il a été solide, et puis ça a été son meilleur match depuis le début des séries. C'est un peu ça que je disais. Les Canadiens, s'ils voulaient gagner à Tampa, Dobes devait jouer son meilleur match des séries et c'est ce qu'il a fait.»

Les autres sujets discutés

  • Vasilevsky n'a pas droit de donner un tel but (celui de Texier) en séries;
  • Un deux contre un, c'est très simple pour un gardien: «Tu ne veux pas que le porteur de la rondelle marque. S'il fait une passe, c'est la faute du défenseur. C'est aussi simple que ça.»
  • Le spectaculaire retour de Gallagher: «Les gars l'écoutent»;
  • Les partisans représenteront un avantage pour les Canadiens au Centre Bell;
  • La frustration évidente de Nikita Kucherov;
  • Victor Hedman dans la mêlée pour le sixième match à Montréal?

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