Match défensif colossal à Tampa

Les Canadiens de Montréal ont pris les devants 3-2 dans leur série contre le Lightning de Tampa Bay, mercredi, en l'emportant 3-2.
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé en discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets abordés par le trio
- Dubé: «Texier décoche ses tirs toujours avec autorité»;
- Le point tournant du match: le but de Kirby Dach 11 secodnes après celui du Lightning;
- Cole Caufield et Ivan Demidov ont cédé leur place à de meilleurs éléments défensifs;
- McGuire: Comme en 1993, «l'équipe passe avant tout»;
- Dubé: «Martin St-Louis a surpris l'adversaire, il a surpris Jon Cooper»;
- Dubé: «Nick Suzuki s'est comporté comme un vrai capitaine»;
- Le trio de Kirbay Dach est le meilleur à cinq contre cinq;
- La meilleure décision de MSL: Dach au centre du troisième trio lors du troisième match»;
- Brendan Gallagher: le modèle à suivre pour les jeunes.