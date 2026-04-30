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Match défensif colossal à Tampa

«Nick Suzuki s'est comporté comme un vrai capitaine» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 avril 2026 18:58

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Nick Suzuki s'est comporté comme un vrai capitaine» -Dany Dubé
Nick Suzuki lors du 5e match à Tampa. / AP/Chris O'Meara

Les Canadiens de Montréal ont pris les devants 3-2 dans leur série contre le Lightning de Tampa Bay, mercredi, en l'emportant 3-2.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé en discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets abordés par le trio

  • Dubé: «Texier décoche ses tirs toujours avec autorité»;
  • Le point tournant du match: le but de Kirby Dach 11 secodnes après celui du Lightning;
  • Cole Caufield et Ivan Demidov ont cédé leur place à de meilleurs éléments défensifs;
  • McGuire: Comme en 1993, «l'équipe passe avant tout»;
  • Dubé: «Martin St-Louis a surpris l'adversaire, il a surpris Jon Cooper»;
  • Dubé: «Nick Suzuki s'est comporté comme un vrai capitaine»;
  • Le trio de Kirbay Dach est le meilleur à cinq contre cinq;
  • La meilleure décision de MSL: Dach au centre du troisième trio lors du troisième match»;
  • Brendan Gallagher: le modèle à suivre pour les jeunes.

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