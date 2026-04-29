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À quoi s'attendre de Gallagher?

«Huit à 12 minutes d'un lion qui a été enfermé» -Antoine Roussel

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 avril 2026 18:15

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
«Huit à 12 minutes d'un lion qui a été enfermé» -Antoine Roussel
Antoine Roussel / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal et le Lightning s'affrontent mercredi soir, à Tampa, lors du cinquième match de leur série éliminatoire.

Écoutez Antoine Roussel à moins d'une heure du début de la rencontre entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay.

Les sujets discutés

  • On parle de potentiels changements de trios;
  • Le retour plus que probable de Brendan Gallagher;
  • L’impact de la gestion des confrontations par Jon Cooper;
  • On analyse l’importance de l’équilibre entre jeu physique (cols bleus) et talent;
  • Antoine Roussl prédit une victoire de 3-1 pour les Canadiens.

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