À quoi s'attendre de Gallagher?

Les Canadiens de Montréal et le Lightning s'affrontent mercredi soir, à Tampa, lors du cinquième match de leur série éliminatoire.
Écoutez Antoine Roussel à moins d'une heure du début de la rencontre entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay.
Les sujets discutés
- On parle de potentiels changements de trios;
- Le retour plus que probable de Brendan Gallagher;
- L’impact de la gestion des confrontations par Jon Cooper;
- On analyse l’importance de l’équilibre entre jeu physique (cols bleus) et talent;
- Antoine Roussl prédit une victoire de 3-1 pour les Canadiens.