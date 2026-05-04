Le CH au deuxième tour des séries éliminatoires

Les Canadiens de Montréal se dirigeront vers le deuxième tour des séries éliminatoires de la LNH, à la suite de sa victoire de 2 à 1 contre le Lightning de Tampa Bay.

Malgré un match où l’équipe montréalaise aurait pu être davantage présente, c’est une vraie fête qu’a eu lieu dans le vestiaire de la formation de Martin St-Louis après la victoire, explique le chroniqueur Jean-François Baril.

Ce dernier craint toutefois que le Tricolore n’ait pas les coudées franches pour remporter les quatre parties nécessaires face aux Sabres de Buffalo, qu’il affrontera dès mercredi.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril analyser le match contre le Lightning et ceux à venir contre les Sabres, lundi, à Lagacé le matin.