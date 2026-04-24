De l'obésité morbide au triathlon

Jacques Aubin, auteur de Pour une fois, va jusqu’au bout, livre un témoignage bouleversant sur sa perte de poids phénoménale de 225 livres.

Pesant autrefois 415 livres et confronté à de graves problèmes de santé, c'est la peur de ne pas voir ses enfants grandir qui a provoqué un «déclic» salvateur.

Sans recours à la médication ou à la chirurgie, il a transformé son existence en s'attaquant d'abord à ses blessures psychologiques et en réapprenant à s'aimer.

Aujourd'hui stabilisé depuis 16 ans, il prône une approche basée sur l'introspection, la marche quotidienne et une alimentation consciente.

Écoutez Jacques Aubin, conférencier, formateur et auteur du livre «Pour une fois, va jusqu’au bout!», vendredi à La commission.