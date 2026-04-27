Des solutions existent

Le Québec cherche des solutions pour contrer la sédentarité.

En s'inspirant de modèles comme celui de la Slovénie, où l'activité physique passe par des évaluations scolaires annuelles, ou de la Finlande, qui mise sur l'accessibilité gratuite aux infrastructures de plein air, la province tente de faire du sport une véritable mesure de prévention en santé publique.

Écoutez Marianne Parent, porte-parole de ParticipACTION, discuter de l'importance des infrastructures municipales pour faire bouger les citoyens, lundi, à La commission.