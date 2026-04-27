Des solutions existent

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Sédentarité des Québécois: s'inspirer de la Slovénie et la Finlande

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Entendu dans

La commission

le 27 avril 2026 14:46

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Sédentarité des Québécois: s'inspirer de la Slovénie et la Finlande
Le Québec cherche des solutions pour contrer la sédentarité. / BuyoutReese08/peopleimages.com/Adobe Stock

Le Québec cherche des solutions pour contrer la sédentarité. 

En s'inspirant de modèles comme celui de la Slovénie, où l'activité physique passe par des évaluations scolaires annuelles, ou de la Finlande, qui mise sur l'accessibilité gratuite aux infrastructures de plein air, la province tente de faire du sport une véritable mesure de prévention en santé publique.

Écoutez Marianne Parent, porte-parole de ParticipACTION, discuter de l'importance des infrastructures municipales pour faire bouger les citoyens, lundi, à La commission.

«Le fait de voir l’activité physique, le sport — pas juste le sport organisé, mais vraiment le transport actif — comme étant un facteur de prévention, je pense que c’est très important [...] Ça fait toute une différence dans les politiques publiques.»

Marianne Parent

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