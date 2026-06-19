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Il vole à basse altitude à Saint-Jean

Le mystérieux pilote se défend: «Tout est légal» -Mohamed-Elyès Jouini

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 juin 2026 06:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Le mystérieux pilote se défend: «Tout est légal» -Mohamed-Elyès Jouini
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Mohamed-Elyès Jouini, un pilote de 34 ans, s'entête à voler à très basse altitude au-dessus d'un quartier résidentiel à Saint-Jean-sur-Richelieu, souvent tôt le matin ou tard en soirée.

Plusieurs citoyens, terrifiés par ses manœuvres qu'ils jugent dangereuses, ont porté plainte à la police et à Transport Canada.

L'homme en question a déjà un historique d'écrasement en 2024, après avoir heurté des lignes électriques. De plus, il fait actuellement face à des accusations criminelles, notamment pour conduite avec les facultés affaiblies et ivresse en public.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point dans ce dossier, vendredi, à Lagacé le matin.

Interrogé par notre chroniqueuse, le pilote affirme que tout ce qu'il fait est légal et refuse de divulguer les raisons de ses vols à basse altitude, prétextant des motifs «confidentiels».

Malgré ses dénégations, la police locale a confirmé lui avoir remis des constats d'infraction, notamment pour bruit déraisonnable au sol en 2025 et pour avoir fait du «taxi» avec son hélicoptère à partir d'un bar en 2026. 

Transport Canada a également confirmé qu'une enquête est présentement en cours.

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