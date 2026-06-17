Histoire nébuleuse

Un quarantenaire est mort, mardi, après une altercation nébuleuse avec un jeune agent de sécurité dans un centre commercial de Longueuil.
Difficile pour l'instant de savoir comment l'intervention de l'agent a pu escalader vers une altercation physique entre les deux hommes.
Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point sur cette histoire, mercredi, à Lagacé le matin.
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