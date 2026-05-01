Députés de la CAQ réunis à Rivière-du-Loup

Plusieurs députés de la Coalition avenir Québec étaient réunis vendredi à Rivière-du-Loup, en prévision de la rentrée parlementaire qui aura lieu mardi à l’Assemblée nationale.

Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau politique pour Cogeco Nouvelles, brosser le portrait de l’événement, vendredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.