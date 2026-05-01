Députés de la CAQ réunis à Rivière-du-Loup

Plusieurs députés de la Coalition avenir Québec étaient réunis vendredi à Rivière-du-Loup, en prévision de la rentrée parlementaire qui aura lieu mardi à l’Assemblée nationale.
Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau politique pour Cogeco Nouvelles, brosser le portrait de l’événement, vendredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«L’ambiance était à l’optimisme, parce qu’on a vu Mme Fréchette au cours des deux dernières semaines, et force est d’admettre qu’elle a mis le paquet. J’ai donc l’impression que certains députés, qui étaient peut-être un peu sceptiques, réalisent qu'elle est peut-être en train de faire tourner le vent. Il y a quand même des mécontents, mais il reste que l’ambiance semblait bonne, notamment parce que la formule actuelle plaît aux électeurs.»