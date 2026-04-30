Affaire Epstein

Nouveau rebondissement dans l’affaire Jeffrey Epstein: l’existence d’une lettre de suicide jamais vue, potentiellement cruciale pour comprendre son état d’esprit avant sa mort en 2019, alors qu’il attendait un procès pour trafic de jeunes adolescentes.

Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

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