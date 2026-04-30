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Affaire Epstein

Jeffrey Epstein aurait laissé une lettre de suicide

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 avril 2026 17:56

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jeffrey Epstein aurait laissé une lettre de suicide
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Nouveau rebondissement dans l’affaire Jeffrey Epstein: l’existence d’une lettre de suicide jamais vue, potentiellement cruciale pour comprendre son état d’esprit avant sa mort en 2019, alors qu’il attendait un procès pour trafic de jeunes adolescentes.

Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Une lettre de suicide a été retouvé en prison lors de la première tentative de suicide de Jeffrey Epstein;
  • La lettre a été vue par un autre prisonnier avant qu'elle soit confisquée justement pour être remise à un juge;
  • La Cour suprême des États-Unis rend une décision portant sur le redécoupage électoral en Louisiane, rendant plus difficile la contestation raciale;
  • On analyse la course sénatoriale au Texas où James Talarico, démocrate chrétien, pourrait bouleverser la domination républicaine lors des élections de mi-mandat.

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