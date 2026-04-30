Actualité politique avec métaphores sportives

C'est le moment pour Nathalie Normandeau de présenter son bilan de l'actualité politique à coup de métaphores sportives.
Écoutez l'animatrice et chroniqueuse présenter son résumé hebdomadaire, jeudi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
Elle débute en parlant de la nouvelle première ministre Christine Fréchette, à qui elle attribue le titre de meneuse de jeu.
«C'est une grosse semaine pour la première ministre. Visite à Washington, rencontre avec l'homme de confiance de Trump pour la révision de l'ACEUM. Elle a rencontré aussi cette semaine les quatre grandes centrales syndicales dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs. Il y a eu aussi la baisse d'impôt à 75 000 PME, et, aujourd'hui, elle est en caucus professionnel à Rivière-du-Loup. Alors, elle est extrêmement active. Il va y avoir un test de réalité pour elle la semaine prochaine lors de la reprise des travaux parlementaires.»