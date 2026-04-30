Actualité politique avec métaphores sportives

C'est le moment pour Nathalie Normandeau de présenter son bilan de l'actualité politique à coup de métaphores sportives.

Écoutez l'animatrice et chroniqueuse présenter son résumé hebdomadaire, jeudi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

Elle débute en parlant de la nouvelle première ministre Christine Fréchette, à qui elle attribue le titre de meneuse de jeu.