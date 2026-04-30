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Actualité politique avec métaphores sportives

«Il y aura un test de réalité pour Christine Fréchette à la reprise des travaux»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 avril 2026 17:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Il y aura un test de réalité pour Christine Fréchette à la reprise des travaux»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Christopher Katsarov / La presse canadienne

C'est le moment pour Nathalie Normandeau de présenter son bilan de l'actualité politique à coup de métaphores sportives. 

Écoutez l'animatrice et chroniqueuse présenter son résumé hebdomadaire, jeudi, au micro de l'animateur Philippe Cantin. 

Elle débute en parlant de la nouvelle première ministre Christine Fréchette, à qui elle attribue le titre de meneuse de jeu.

«C'est une grosse semaine pour la première ministre. Visite à Washington, rencontre avec l'homme de confiance de Trump pour la révision de l'ACEUM. Elle a rencontré aussi cette semaine les quatre grandes centrales syndicales dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs. Il y a eu aussi la baisse d'impôt à 75 000 PME, et, aujourd'hui, elle est en caucus professionnel à Rivière-du-Loup. Alors, elle est extrêmement active. Il va y avoir un test de réalité pour elle la semaine prochaine lors de la reprise des travaux parlementaires.»

Nathalie Normandeau

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