Le Diable s'habille en Prada 2

Le Diable s'habille en Prada, volume 2 sort en salles, vendredi, 20 ans après le premier film.
Écoutez Catherine Beauchamp parler de sa rencontre à New York avec les actrices et acteurs du film en compagnie de Philippe Cantin et Daphnée Malboeuf.
Les sujets discutés
- L'impact du premier film, 20 ans après;
- Catherine raconte sa rencontre avec Meryl Strep et Anne Hathaway;
- Les commentaires de Meryl Strepp sur le film;
- Catherine Beauchamp: «Vous avez le sentiment de retrouver vos amies»;
- Un mot de la fin qui a fait rigoler Meryl Streep.