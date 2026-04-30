La série Vitrerie Joyal, écrite, produite et jouée par Martin Matte, débarque sur Prime le 7 juin avec six épisodes, soutenue par Amazon.

Et il y a de l'argent à l'écran.

Écoutez Martin Matte parler de sa série Vitrerie Joyal en compagnie de Catherine Beauchamp et de Philippe Cantin.

L’histoire, inspirée du père de Martin Matte, en 1995, année du référendum, explore les drames familiaux, le malheur malgré la réussite, et le choc des valeurs d’époque.

La production bénéficie d’un budget supérieur à la moyenne québécoise, permettant une reconstitution fidèle des années 1990 et une réflexion sur la culture québécoise.