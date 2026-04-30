Relations avec Donald Trump

On se demande souvent si l’attitude adoptée par Mark Carney face à Donald Trump - notamment son fameux discours prononcé à Davos, nuit au Canada dans ses négociations pour la révision de l’ACEUM.
On compare souvent la position canadienne avec celle du Mexique, qui nous semble plus dans les bonnes grâces de Trump. Un article du Wall Street Journal apporte un autre éclairage.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Peu importe ce que fait la présidente mexicaine, Donald Trump lui en demande toujours plus;
- Les Mexicains estiment que leur présidente ne fait pas les bonnes choses pour plaire à Donald Trump;
- N'est-ce pas Mark Carney qui a la meilleure stratégie face à Donald Trump?
- Jeff Bezos, le grand patron d’Amazon, soigne, lui aussi, sa relation avec le président américain;
- Après avoir acheté les droits de distribution du documentaire Melania, voici qu’Amazon songe à relancer la série The Apprentice dont ils ont les droits depuis l’acquisition de MGM en 2022.