Relations avec Donald Trump

On se demande souvent si l’attitude adoptée par Mark Carney face à Donald Trump - notamment son fameux discours prononcé à Davos, nuit au Canada dans ses négociations pour la révision de l’ACEUM.

On compare souvent la position canadienne avec celle du Mexique, qui nous semble plus dans les bonnes grâces de Trump. Un article du Wall Street Journal apporte un autre éclairage.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

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