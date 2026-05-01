La passe mensuelle de la STM sera de 110$

Le titre de transport mensuel de la STM passera à 110 $ dès le 1er juillet, ce qui représente une hausse de 5,3 % pour les usagers.
Le prix du transport en commun représente-t-il un frein pour plusieurs citoyens de Montréal?
Écoutez Pierre Barrieau, chargé de cours à l’Université de Montréal et expert en planification des transports, se pencher sur le sujet, vendredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Présentement, les usagers payent plus ou moins le tiers du coût quand ils utilisent le transport en commun à Montréal [plutôt que la voiture]. Alors, à la question est-ce que l'usager paye trop cher? Je vous dirais que c'est d'avoir la capacité de payer, et surtout, c'est un signe de sous-investissement massif du gouvernement provincial et fédéral dans le transport en commun qui fait que le citoyen doit ramasser la facture.»
Pierre Barrieau explique ensuite pourquoi il estime que la gratuité totale du transport en commun n'est pas la solution à une plus grande fréquentation du réseau.