La passe mensuelle de la STM sera de 110$

Le titre de transport mensuel de la STM passera à 110 $ dès le 1er juillet, ce qui représente une hausse de 5,3 % pour les usagers.

Le prix du transport en commun représente-t-il un frein pour plusieurs citoyens de Montréal?

Écoutez Pierre Barrieau, chargé de cours à l’Université de Montréal et expert en planification des transports, se pencher sur le sujet, vendredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.