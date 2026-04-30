Visa à un proche des Gardiens de la révolution

En septembre dernier, Dimitri Soudas a annoncé en primeur que l'ancien ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, allait quitter le gouvernement et devenir l'ambassadeur du Canada auprès de l'Union européenne, ce qui est arrivé, jeudi.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
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