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Visa à un proche des Gardiens de la révolution

«Comment ce visa a-t-il pu être approuvé?» -Dimitri Soudas

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 avril 2026 17:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«Comment ce visa a-t-il pu être approuvé?» -Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

En septembre dernier, Dimitri Soudas a annoncé en primeur que l'ancien ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, allait quitter le gouvernement et devenir l'ambassadeur du Canada auprès de l'Union européenne, ce qui est arrivé, jeudi.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés:

  • Le scoop de Dimitri Soudas se confirme;
  • Il y aura donc trois nouvelles élections partielles à venir, dont celle dans la circonscription de Rosemont;
  • Controverse relativement au visa canadien accordé au président de la Fédération iranienne de football, lié aux Gardiens de la révolution islamique. Il a été refoulé;
  • Cette affaire révèle des failles structurelles;
  • Un sondage Léger/National Post montre que 49 % des Canadiens sont favorables à la clause dérogatoire, mais seulement 31 % pour son usage préventif.

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