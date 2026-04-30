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Assez de vêtements pour six générations

Initiative Bon Magasinage: «L'idée, c'est de prolonger la vie des vêtements»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 avril 2026 16:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Initiative Bon Magasinage: «L'idée, c'est de prolonger la vie des vêtements»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

L’Institut de recherche et d’information socioéconomiques (IRIS) a dévoilé jeudi l’augmentation du revenu viable, soit le montant nécessaire pour sortir de la pauvreté.

Pour qu’une famille de deux parents et deux enfants puisse vivre correctement, elle doit désormais amasser 88 812 $, ce qui représente une hausse de 4 % par rapport à 2025.

Alors que le salaire minimum ne suffit plus pour vivre dignement, des initiatives comme Bon Magasinage, en plus d’être une solution écologique, permettent à certains ménages de s’en sortir.

Écoutez Candice Boucher, fondatrice de cette plateforme de revente de vêtements de seconde main, en discuter jeudi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.

«D'après nos informations, on a déjà produit assez de vêtements sur cette planète pour habiller les six prochaines générations. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver des moyens de les remettre en circulation, de prolonger leur vie et que tout ça soit bénéfique pour tout le monde.»

Candice Boucher

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