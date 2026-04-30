Assez de vêtements pour six générations

L’Institut de recherche et d’information socioéconomiques (IRIS) a dévoilé jeudi l’augmentation du revenu viable, soit le montant nécessaire pour sortir de la pauvreté.

Pour qu’une famille de deux parents et deux enfants puisse vivre correctement, elle doit désormais amasser 88 812 $, ce qui représente une hausse de 4 % par rapport à 2025.

Alors que le salaire minimum ne suffit plus pour vivre dignement, des initiatives comme Bon Magasinage, en plus d’être une solution écologique, permettent à certains ménages de s’en sortir.

Écoutez Candice Boucher, fondatrice de cette plateforme de revente de vêtements de seconde main, en discuter jeudi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.