Plusieurs annonces fortes en quelques jours

La première ministre Christine Fréchette a multiplié les annonces depuis son entrée en poste officielle il y a quelques jours.
Après avoir annoncé la suspension de la taxe de bienvenue pour l’achat d’une première propriété, elle a aussi baissé les impôts pour près de 75 000 petites et moyennes entreprises de la province.
Est-ce que cela sera suffisant pour faire remonter la CAQ dans les sondages ?
Écoutez la chronique de l’animatrice Nathalie Normandeau, mercredi, au micro de Philippe Cantin.
Autre sujet abordé
- Inquiétude des médecins et des patients en lien avec la mise en place des dossiers de santé numériques.