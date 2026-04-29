Plusieurs annonces fortes en quelques jours

La première ministre Christine Fréchette a multiplié les annonces depuis son entrée en poste officielle il y a quelques jours.

Après avoir annoncé la suspension de la taxe de bienvenue pour l’achat d’une première propriété, elle a aussi baissé les impôts pour près de 75 000 petites et moyennes entreprises de la province.

Est-ce que cela sera suffisant pour faire remonter la CAQ dans les sondages ?

Écoutez la chronique de l’animatrice Nathalie Normandeau, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

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