Inquiétude chez certains médecins

Des tensions éclatent entre Santé Québec et les médecins en lien avec la mise en place des dossiers santé numériques (DSN).

Plusieurs professionnels dénoncent des risques liés à cette modernisation des dossiers de santé et craignent même des retards dans les traitements de maladies graves comme le cancer en raison du déploiement du nouveau système informatique.

Les CIUSSS, eux, tentent de rassurer la population et ont affirmé que les soins continueraient à être donnés.

Écoutez Nathalie Normandeau réagir à cette dispute qui secoue le système de santé, mercredi, à l’émission La Commission.