Descrpiteur français du CH devenu viral au Québec

Le descripteur français des matchs des Canadiens, Jean-Charles Sabattier, a soulevé les passions sur les réseaux sociaux, lors du dernier match de l'équipe montréalaise contre le Lightning.

Bien qu'il ne pourra pas être de la partie vendredi soir, il témoigne de son amour pour le hockey dans la LNH, ayant couvert une quinzaine de séries de la coupe Stanley dans sa carrière.

Jean-Charles Sabattier aborde également l'intérêt grandissant pour les jeunes français envers le hockey.

Écoutez le descripteur et journaliste sportif français, Jean-Charles Sabattier, parler de son expérience dans la LNH, vendredi, au micro de Philippe Cantin.