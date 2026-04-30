L’acharnement obsessionnel d'ex-conjoints violents

Katia Gagnon lève le voile sur une réalité troublante: le détournement technologique des bracelets antirapprochements par des ex-conjoints violents.

En exploitant le signal sonore de l'appareil par triangulation, certains agresseurs parviennent à localiser ou à harceler psychologiquement leurs victimes à toute heure.

Face à cet acharnement, qui inclut parfois l'usage de traceurs GPS dissimulés dans des jouets d'enfants, les ressources d'hébergement doivent désormais adopter des mesures de sécurité extrêmes, comme des fenêtres pare-balles.

Devrait-on avoir une politique de «tolérance zéro» face aux bris de conditions?

Écoutez Katia Gagnon expliquer le tout lors de sa chronique société, jeudi après-midi au Québec maintenant.