Brendan Gallagher a souligné son entrée dans la série Canadiens-Lightning avec un but après seulement trois minutes de jeu, mercredi, coup d'éclat qui a pavé la voie à une victoire de 3-2 du Tricolore contre la formation de Tampa Bay.

Une réussite d'Alexandre Texier après 66 secondes de jeu en troisième période a rompu l'égalité, puis le gardien Jakub Dobes a tenu le coup en stoppant pas moins de 17 tirs - plusieurs de qualité - au cours de l'engagement.

Les Canadiens ont les devants 3-2 dans la série éliminatoire et ils pourront éliminer le Lightning, vendredi soir au Centre Bell.

Outre Gallagher (1er) et Texier (2e), Kirby Dach (2e) s'est inscrit à la marque à la suite d'un bel effort individuel. Dobes a fait face à 40 tirs des joueurs du Lightning, dont 32 dans les deux dernières périodes.

Les Canadiens ont excellé en défensive, neutralisant les hommes de Jon Cooper lors de trois avantages numériques et coupant les corridors de tirs à outrance. Nick Suzuki, notamment, a disputé un match colossal en défensive, frappant tout ce qui bougeait et bloquant des tirs.

Martin St-Louis a caché son jeu avec ses trios jusqu'à la mise en jeu initiale et il a modifié ses combinaisons tout au long de la partie.

Dominic James (1er) et Jake Guentzel (2e) ont marqué les buts du Lightning. Andrei Vasilevskiy a fait face à 24 rondelles et il a accordé son premier mauvais but de la série, celui de Texier, qui a fait pencher la balance en faveur du Tricolore.

Trios modifiés d'entrée de jeu

Ce qui était prévu sur papier - les trios projetés - n'a pas tenu le coup longtemps, puisque Juraj Slafkovsky a commencé le match avec Evans et Demidov. Suzuki et Caufield ont suivi avec Anderson.

Martin St-Louis aura joué au poker jusqu'à la première mise en jeu...

On ne sait trop si les joueurs du Lightning sont surpris, mais quelques instants plus tard, Alex Newhook fonce au filet, son tir est bloqué par Andrei Vasilevskiy, mais Brendan Gallagher s'empare du retour et inscrit son premier but des séries à 3:00.