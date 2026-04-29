Brendan Gallagher a souligné son entrée dans la série Canadiens-Lightning avec un but après seulement trois minutes de jeu, mercredi, coup d'éclat qui a pavé la voie à une victoire de 3-2 du Tricolore contre la formation de Tampa Bay.
Une réussite d'Alexandre Texier après 66 secondes de jeu en troisième période a rompu l'égalité, puis le gardien Jakub Dobes a tenu le coup en stoppant pas moins de 17 tirs - plusieurs de qualité - au cours de l'engagement.
Les Canadiens ont les devants 3-2 dans la série éliminatoire et ils pourront éliminer le Lightning, vendredi soir au Centre Bell.
Outre Gallagher (1er) et Texier (2e), Kirby Dach (2e) s'est inscrit à la marque à la suite d'un bel effort individuel. Dobes a fait face à 40 tirs des joueurs du Lightning, dont 32 dans les deux dernières périodes.
Les Canadiens ont excellé en défensive, neutralisant les hommes de Jon Cooper lors de trois avantages numériques et coupant les corridors de tirs à outrance. Nick Suzuki, notamment, a disputé un match colossal en défensive, frappant tout ce qui bougeait et bloquant des tirs.
Martin St-Louis a caché son jeu avec ses trios jusqu'à la mise en jeu initiale et il a modifié ses combinaisons tout au long de la partie.
Dominic James (1er) et Jake Guentzel (2e) ont marqué les buts du Lightning. Andrei Vasilevskiy a fait face à 24 rondelles et il a accordé son premier mauvais but de la série, celui de Texier, qui a fait pencher la balance en faveur du Tricolore.
Trios modifiés d'entrée de jeu
Ce qui était prévu sur papier - les trios projetés - n'a pas tenu le coup longtemps, puisque Juraj Slafkovsky a commencé le match avec Evans et Demidov. Suzuki et Caufield ont suivi avec Anderson.
Martin St-Louis aura joué au poker jusqu'à la première mise en jeu...
On ne sait trop si les joueurs du Lightning sont surpris, mais quelques instants plus tard, Alex Newhook fonce au filet, son tir est bloqué par Andrei Vasilevskiy, mais Brendan Gallagher s'empare du retour et inscrit son premier but des séries à 3:00.
Ryan McDonagh place le Lightning dans l'eau chaude quand son coup de bâton au visage de Nick Suzuki lui coûte quatre minutes de pénalité.
Sauf que quatre minutes plus tard, la marque demeure inchangée et le Tricolore n'a que deux tirs au but de plus. Immense occasion ratée.
Une rondelle décochée directement dans la foule par Jake Evans permet ensuite au Lightning de déployer son avantage numérique. Tout comme les Canadiens, les hommes de Jon Cooper ne parviennent pas à toucher la cible.
Ce qui s'avère pour le reste de la période.
Tout comme Evans au premier tiers, Lane Hutson envoie une rondelle directement hors limites après 73 secondes de jeu.
Le Tricolore est sensationnel durant cette pénalité, empêchant le Lightning de s'installer dans sa zone et il passe près de doubler la mise par l'entremise de Newhook qui a failli tirer partie de la sortie du banc des punitions de Hutson.
Une - autre - pénalité, celle-là à Arber Xhekaj, replace les Canadiens à court d'un homme. Evans intercepte une rondelle à sa ligne bleue et il s'échappe, mais Vasilevskiy fait l'arrêt.
C'est finalement à cinq contre cinq que le Lightning crée l'égalité lors d'un surnombre, par l'entremise de Dominic James, à 6:49.
La réplique est immédiate. Onze secondes plus tard, sorti du coin de la patinoire, Kirby Dach fonce au filet et il marque à courte distance au terme d'un effort individuel du tonnerre.
Les Canadiens attaquent de toutes parts et ils débordent les joueurs du Lightning.
Sauf que Mike Matheson prend un risque en appuyant un peu trop l'attaque. Son tir est bloqué, le Lightning s'offre un surnombre et Jake Guentzel loge la rondelle entre les jambes de Jakub Dobes. C'est l'égalité à 17:23.
La glace est encore fraîche en début de troisième période lorsque le Lightning passe à un cheveu de prendre les devants, deux fois plutôt qu'une (poteau et plongeon d'Alexandre Carrier face à Nikita Kucherov).
Sur la relance, Hutson envoie une bombe à Alexandre Texier et le Français fait mouche face à un Vasilevskiy qui a touché la rondelle au passage, mais sans pouvoir la maîtriser.
Martin St-Louis modifie certaines combinaisons de trios pendant que le Lightning tente de créer l'égalité.
Avec 2:33 au cadran, Jon Cooper retire son gardien. En dépit d'un barrage de tirs du Lightning en fin de période, Dobes ferme la porte.
Non, il n'y aura pas de prolongation ce soir.