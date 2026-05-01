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Manifestation et foule pour voir les Canadiens

«Les policiers n'arrivent pas en se fiant à une boule de cristal»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 mai 2026 15:45

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Les policiers n'arrivent pas en se fiant à une boule de cristal»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le SPVM risque d’en avoir plein les bras en ce vendredi soir.

Non seulement le service de police se prépare à l’arrivée d’une énorme foule venue assister au sixième match Canadiens–Lightning, mais une manifestation menée par la Convergence des luttes anticapitalistes est aussi à l’horaire.

Écoutez Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, en discuter vendredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Ça fait déjà un certain temps que les policiers ont la phase de renseignements à l'œuvre. Ils n'arrivent pas aujourd'hui avec de l'inconnu en se fiant à une boule de cristal [...] Le plus complexe, ce sont les gens qui s'infiltrent avec l'intention de faire du grabuge. Ça, c'est difficile parce qu'ils ne sont pas vraiment localisables et identifiables.»

Marcel Savard

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