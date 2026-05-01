Manifestation et foule pour voir les Canadiens

Le SPVM risque d’en avoir plein les bras en ce vendredi soir.
Non seulement le service de police se prépare à l’arrivée d’une énorme foule venue assister au sixième match Canadiens–Lightning, mais une manifestation menée par la Convergence des luttes anticapitalistes est aussi à l’horaire.
Écoutez Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, en discuter vendredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Ça fait déjà un certain temps que les policiers ont la phase de renseignements à l'œuvre. Ils n'arrivent pas aujourd'hui avec de l'inconnu en se fiant à une boule de cristal [...] Le plus complexe, ce sont les gens qui s'infiltrent avec l'intention de faire du grabuge. Ça, c'est difficile parce qu'ils ne sont pas vraiment localisables et identifiables.»