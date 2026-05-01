Manifestation et foule pour voir les Canadiens

Le SPVM risque d’en avoir plein les bras en ce vendredi soir.

Non seulement le service de police se prépare à l’arrivée d’une énorme foule venue assister au sixième match Canadiens–Lightning, mais une manifestation menée par la Convergence des luttes anticapitalistes est aussi à l’horaire.

Écoutez Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, en discuter vendredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.