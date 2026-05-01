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Une statistique pourrait embêter les Canadiens

«Le Québec en entier est bleu, blanc, rouge», -Daphnée Malboeuf

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Le Québec maintenant

le 1 mai 2026 16:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Le Québec en entier est bleu, blanc, rouge», -Daphnée Malboeuf
Ne manquez pas Le Hockey des Canadiens, vendredi, dès 19h, sur les ondes de votre station Cogeco Média / La Presse Canadienne / Christinne Muschi

Les Canadiens devront mettre les bouchées doubles vendredi soir, face au Lightning, s'ils veulent accéder à la deuxième ronde de séries éliminatoires.

C'est ce qu'estime la chroniqueuse Daphnée Malboeuf, qui rappelle que le Tricolore n'a pas gagné de séries à domicile depuis 2014.

Par contre, pour une première fois depuis longtemps, à son avis, les partisans peuvent avoir un réel espoir de voir leur équipe l'emporter au Centre Bell.

Écoutez Daphnée Malboeuf, chroniqueuse sportive au réseau Cogeco Média, expliquer ce qui nous attend, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

«Il va falloir trouver du calme dans le chaos, devoir gérer nos émotions parce qu'on sait que l'énergie de cette foule-là, ça peut être un couteau à double tranchant. Ça peut être autant positif que ça peut aussi jouer en la défaveur des joueurs.»

Daphnée Malboeuf

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