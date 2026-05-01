Une statistique pourrait embêter les Canadiens

Les Canadiens devront mettre les bouchées doubles vendredi soir, face au Lightning, s'ils veulent accéder à la deuxième ronde de séries éliminatoires.

C'est ce qu'estime la chroniqueuse Daphnée Malboeuf, qui rappelle que le Tricolore n'a pas gagné de séries à domicile depuis 2014.

Par contre, pour une première fois depuis longtemps, à son avis, les partisans peuvent avoir un réel espoir de voir leur équipe l'emporter au Centre Bell.

Écoutez Daphnée Malboeuf, chroniqueuse sportive au réseau Cogeco Média, expliquer ce qui nous attend, vendredi, au micro de Philippe Cantin.