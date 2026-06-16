Une chirurgie qui change des vies

Une nouvelle chirurgie permet depuis quelques années maintenant à certaines personnes malvoyantes de retrouver la vue.

L’opération consiste à remplacer la cornée de l'œil (qui peut s'abîmer et devenir opaque) par une cornée artificielle.

Cette procédure peut être réalisée sur des patients de tous les âges, mais il faut que la structure de l'œil soit en bon état pour qu’elle ait des chances de fonctionner et qu’ils puissent voir à nouveau.

Écoutez la docteure Mona Harissi-Dagher, chirurgienne et cheffe du département d’ophtalmologie du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, et Makram Tobia, qui a recouvré la vue grâce à une chirurgie révolutionnaire, expliquer la procédure, au micro de Marie-Ève Tremblay.