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Cancer traité avec des produits naturels

«Ces gens-là se font avoir, puis ils en paient de leur vie» -Dr Heppell

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 16 juin 2026 11:42

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Ces gens-là se font avoir, puis ils en paient de leur vie» -Dr Heppell
Dr Benoît Heppell, médecin de famille, souligne les dangers de refuser la médecine conventionnelle au profit de traitements naturels sans fondement scientifique. / Adobe Stock

Un médecin de Drummondville fait l'objet d'une enquête, après avoir fait croire à une patiente atteinte du cancer du sein qu’elle pourrait soigner la maladie uniquement avec un traitement naturel.

Elle est finalement décédée des suites de la maladie de façon très douloureuse.

Cette histoire publiée dans Le Journal de Montréal soulève l’indignation de la communauté médicale qui regrette qu’un représentant du système de santé ait abusé de la vulnérabilité d’une patiente de cette façon.

En plus de la conseiller sur le traitement, Gilles Dion lui aurait aussi vendu des produits qui, selon lui, lui auraient permis de combattre la maladie...

Écoutez le docteur Benoît Heppell, médecin de famille, commenter ce cas percutant, mardi, au micro de Marie-Ève Tremblay.

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