Incendies tragiques

Plusieurs cas d’incidents tragiques liés à des incendies de batteries poussent les pompiers à augmenter la sensibilisation auprès de la population.

Vélos, trottinettes ou encore triporteurs… Le risque est présent lorsque les usagers changent les batteries de ces équipements pour des versions de moins bonne qualité.

Même si ces solutions sont économiques, les batteries disponibles à moindre prix sont souvent non reconnues et pas homologuées.

Écoutez Martin Guilbault, chef de division incendie au Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal, faire le point, mardi, à l'émission Radio textos.