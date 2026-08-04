Pour une deuxième année consécutive, le chef Martin Juneau est le porte-parole du festival Vins et Histoire de Terrebonne, qui a lieu cette fin de semaine, sur l’Île-des-Moulins.
Écoutez Martin Juneau, chef, restaurateur et porte-parole du Festival Vins & Histoire de Terrebonne, avec Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- On évoque l’évolution de la gastronomie et des vins québécois, l’essor des vins nature, et l’importance de la curiosité des consommateurs;
- «Tout le monde apprend tout le temps dans cet univers»;
- Martin Juneau détaille son nouveau projet de restaurant au Théâtre du Nouveau-Monde avec Valérie Roberts et d’autres partenaires;
- On évoque les défis du secteur de la restauration (coûts, main-d’œuvre) et souligne l’impact positif des jeunes chefs, du guide Michelin et des festivals sur la vitalité culinaire du Québec.