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Festival Vins et Histoire de Terrebonne

«Toutes les raisons sont bonnes pour venir déguster» -Martin Juneau

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 août 2026 18:22

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
«Toutes les raisons sont bonnes pour venir déguster» -Martin Juneau
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Pour une deuxième année consécutive, le chef Martin Juneau est le porte-parole du festival Vins et Histoire de Terrebonne, qui a lieu cette fin de semaine, sur l’Île-des-Moulins.

Écoutez Martin Juneau, chef, restaurateur et porte-parole du Festival Vins & Histoire de Terrebonne, avec Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • On évoque l’évolution de la gastronomie et des vins québécois, l’essor des vins nature, et l’importance de la curiosité des consommateurs;
  • «Tout le monde apprend tout le temps dans cet univers»;
  • Martin Juneau détaille son nouveau projet de restaurant au Théâtre du Nouveau-Monde avec Valérie Roberts et d’autres partenaires;
  • On évoque les défis du secteur de la restauration (coûts, main-d’œuvre) et souligne l’impact positif des jeunes chefs, du guide Michelin et des festivals sur la vitalité culinaire du Québec.

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