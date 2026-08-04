Pour une deuxième année consécutive, le chef Martin Juneau est le porte-parole du festival Vins et Histoire de Terrebonne, qui a lieu cette fin de semaine, sur l’Île-des-Moulins.

Écoutez Martin Juneau, chef, restaurateur et porte-parole du Festival Vins & Histoire de Terrebonne, avec Catherine Brisson.

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