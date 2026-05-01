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Garda veut tasser les Commissionnaires du fédéral

Dimitri Soudas: «Une décision dégoûtante» contre nos anciens combattants

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 mai 2026 08:14

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas: «Une décision dégoûtante» contre nos anciens combattants
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Dimitri Soudas explique la fin annoncée du droit de premier refus des Commissionnaires pour les contrats fédéraux de sécurité d'ici 2027.

Fondée en 1925 à Montréal, cette organisation à but non lucratif est le premier employeur de vétérans au Canada, dépassant même le gouvernement fédéral. 

Selon Soudas, le géant Garda aurait multiplié les rencontres de lobbying auprès du gouvernement libéral pour faire tomber ce privilège historique.

Cette décision, prise «en vase clos» par la ministre des Anciens Combattants sans consulter ses collègues de la Défense ou du Québec, menace directement une mission sociale qui a redistribué 15 millions de dollars aux vétérans en dix ans.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, vendredi à Lagacé le matin

«Je ne comprends pas comment un gouvernement peut tourner le dos aux anciens combattants pour favoriser une multinationale.»

Dimitri Soudas

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