Un enjeu majeur pour les syndicats

À l'occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) souligne l'importance cruciale de l'action syndicale face aux nouveaux défis technologiques.

Selon lui, l'intelligence artificielle devient un enjeu majeur dans les milieux de travail, notamment pour l'encadrement de son utilisation et la protection des employés.

Un récent sondage interne révèle d'ailleurs que l'usage de l'IA par les membres de la centrale est passé de 17 % à 40 % en seulement un an.

Écoutez le président de la CSQ Éric Gingras discuter de l'avenir du syndicalisme, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.