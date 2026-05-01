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Microséries

Télé-Québec mise sur le format vertical pour séduire les jeunes

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 mai 2026 06:37

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Télé-Québec mise sur le format vertical pour séduire les jeunes
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Télé-Québec a lancé sa toute première série de fiction au format vertical, intitulée La mascotte du chaos.

Diffusée sur des plateformes comme TikTok et YouTube, cette œuvre s'inscrit dans la tendance mondiale des microséries conçues spécifiquement pour le visionnement sur téléphone mobile.

Ce virage vers le format vertical répond à une statistique impressionnante: en dix ans, le temps d'écoute de la télévision traditionnelle chez les moins de 18 ans a chuté de 77%.

En allant là où les jeunes se trouvent déjà, Télé-Québec espère non seulement capter leur attention, mais aussi les diriger vers d'autres contenus québécois.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, vendredi, à Lagacé le matin.

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