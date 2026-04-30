Après le succès phénoménal de la série Les beaux malaises, l'humoriste et comédien Martin Matte est de retour sur nos écrans avec un projet profondément personnel: Vitrerie Joyal.

Diffusée sur la plateforme Amazon Prime, cette série propose une plongée semi-autobiographique dans le quotidien d'une entreprise familiale des années 1990. Pour ce projet, Martin Matte a choisi de prêter ses traits à son propre père, André Joyal, un personnage à la fois autoritaire et complexe qu'il a dû apprendre à habiter au fil des tournages.

Écoutez Martin Matte faire le point sur sa nouvelle série, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.