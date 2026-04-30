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Nouvelle série

Martin Matte renoue avec ses racines dans la série «Vitrerie Joyal»

par 98.5

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19:15

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 avril 2026 09:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Martin Matte renoue avec ses racines dans la série «Vitrerie Joyal»
Martin Matte / Cogeco Média

Après le succès phénoménal de la série Les beaux malaises, l'humoriste et comédien Martin Matte est de retour sur nos écrans avec un projet profondément personnel: Vitrerie Joyal.

Diffusée sur la plateforme Amazon Prime, cette série propose une plongée semi-autobiographique dans le quotidien d'une entreprise familiale des années 1990. Pour ce projet, Martin Matte a choisi de prêter ses traits à son propre père, André Joyal, un personnage à la fois autoritaire et complexe qu'il a dû apprendre à habiter au fil des tournages.

Écoutez Martin Matte faire le point sur sa nouvelle série, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«C'est un homme qui a eu de la difficulté à s'adapter [...] le changement était comme violent. [...] Pour lui, c'était tellement gros comme changement de voir l'arrivée de l'informatique, alors qu'il gérait sa business à la main depuis 30 ans.»

Martin Matte

L’humoriste confie s'être inspiré de souvenirs réels pour dépeindre une époque où les rapports familiaux et sociaux étaient bien différents de ceux d'aujourd'hui.

Malgré les frictions et les propos parfois crus du personnage, Matte a cherché à montrer l'humanité derrière cet homme qui, bien que maladroit, aimait profondément sa famille.

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