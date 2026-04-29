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Main-d'œuvre

Pénurie en construction: Ottawa débloque 6 milliards pour la formation

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Entendu dans

La commission

le 29 avril 2026 13:30

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Pénurie en construction: Ottawa débloque 6 milliards pour la formation
Lors de la mise à jour économique, Ottawa annonce un investissement de 6 milliards de dollars sur cinq ans pour contrer la pénurie de main-d’œuvre dans la construction, visant à recruter 1,4 million de travailleurs de métiers d’ici 2033 au Canada, dont 16 000 par an au Québec / Tund / Adobe Stock

Dans le cadre de sa mise à jour économique, le gouvernement fédéral annonce une enveloppe de 6 milliards de dollars sur cinq ans pour contrer la pénurie de main-d'œuvre dans la construction.

Cette mesure propose des subventions de 400 $ par semaine pour les apprentis et des primes à la réussite de 5 000 $ pour l'obtention de l'accréditation «Sceau rouge».

Eric Côté, PDG de la CEGQ, accueille favorablement ce soutien financier, tout en soulignant l'importance d'une négociation harmonieuse entre Québec et Ottawa pour éviter les dédoublements administratifs.

Malgré une reprise des mises en chantier, le secteur des contrats publics demeure toutefois au ralenti.

Écoutrez Eric Côté, PDG de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec, en discuter avec les commissaires mercredi après-midi. 

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