D'aprè un économiste

Alors que le taux directeur de la Banque du Canada se maintient à 2,25 %, les chances qu'il soit baissé dans les prochains mois sont peu probables, estime un économiste.

Tout indique donc que l'augmentation du coût de la vie ne chômera pas dans les jours qui viennent, notamment avec le détroit d'Ormuz, toujours soumis à un blocus maritime.

Comment se porte l'état des finances publiques au Canada?

Quelle note l'expert Stéfane Miron donne-t-il au gouvernement fédéral et provincial?

Où l'économie canadienne se situe-t-elle par rapport aux autres pays du G7?

Écoutez Stéfane Marion, économiste et stratège en chef à la Banque Nationale du Canada se prononcer sur l'économie canadienne à La commission.

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