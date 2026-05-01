Ils peuvent éliminer le Lightning vendredi

Alors que les Oilers d'Edmonton de Connor McDavid ont été éliminés par les Ducks d'Anaheim, les Canadiens de Montréal deviennent officiellement la seule équipe canadienne encore en lice pour les séries éliminatoires.

Cette situation place tout le pays derrière le Tricolore, même les partisans des Maple Leafs de Toronto, dont l'équipe n'a pas fait les séries cette année.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le CH affronte d'ailleurs le Lightning de Tampa Bay ce soir au Centre Bell avec l'opportunité de clore la série à domicile.

Martin St-Louis prône «la clarté à travers le chaos» pour garder ses joueurs concentrés malgré les distractions entourant l'équipe.

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