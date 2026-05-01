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Justice et faits divers

Fraude hypothécaire: un accusé se fait rabrouer par le juge

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 mai 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
Fraude hypothécaire: un accusé se fait rabrouer par le juge
Carl Marchand / Cogeco Média

Le juge Salvatore Mascia a perdu patience devant Jean-Carlos Mejia, accusé d'avoir blanchi 1,5 million de dollars dans une vaste stratégie de fraude immobilière durant la pandémie.

Mejia, qui prétendait ne pas connaître l'illégalité de ses gestes, a été sévèrement réprimandé par le magistrat pour avoir minimisé son rôle et fait perdre le temps de la cour.

Alors que l'accusé réclame une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité, la Couronne exige plutôt quatre ans de détention ainsi qu'une amende et un remboursement totalisant 1,5 million de dollars.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Carl Marchand faire le point sur ce dossier, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Sécurité dans les écoles: un déploiement policier a eu lieu à l'école secondaire Gérard-Filion de Longueuil après qu'un jeune homme ait été aperçu avec ce qui s'est avéré être un couteau en plastique.

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