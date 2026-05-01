Justice et faits divers

Le juge Salvatore Mascia a perdu patience devant Jean-Carlos Mejia, accusé d'avoir blanchi 1,5 million de dollars dans une vaste stratégie de fraude immobilière durant la pandémie.

Mejia, qui prétendait ne pas connaître l'illégalité de ses gestes, a été sévèrement réprimandé par le magistrat pour avoir minimisé son rôle et fait perdre le temps de la cour.

Alors que l'accusé réclame une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité, la Couronne exige plutôt quatre ans de détention ainsi qu'une amende et un remboursement totalisant 1,5 million de dollars.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Carl Marchand faire le point sur ce dossier, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés