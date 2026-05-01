Un marché aux marges de profit exorbitantes

Oubliez les burgers, McDonald’s veut désormais s'attaquer à Starbucks en misant tout sur ses breuvages, une catégorie où les marges de profit sont très élevées.

Alexandre Leblond explique que pour la multinationale, la boisson n'est plus un accessoire, mais un produit d'appel pour séduire une clientèle jeune aux habitudes changeantes.

Devenir franchisé reste toutefois un parcours de combattant: il faut posséder un million de dollars en fonds propres, non empruntés, simplement pour obtenir une rencontre initiale.

Au-delà des burgers, McDonald’s s'avère être un géant de l'immobilier, tirant 36 % de ses revenus des loyers payés par ses propres franchisés.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, vendredi à Lagacé le matin.