De l’achat en ligne à la boutique physique

La marque montréalaise Manmade, véritable phénomène du web, franchit une nouvelle étape aujourd'hui en ouvrant sa toute première boutique physique au Carrefour Laval.

Forte d'un succès fulgurant avec 1,5 million de clients et une présence publicitaire omniprésente, l'entreprise répond à une demande surprenante de clients qui se présentaient jusqu'alors à leur siège social pour acheter en personne.

Frédéric Labelle souligne le virage audacieux de la marque qui, en plus de cette expansion, lance une collaboration nostalgique et osée avec les Têtes à claques...

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle, vendredi à Lagacé le matin.