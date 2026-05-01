Séries éliminatoires

L'incroyable ferveur entourant les Canadiens de Montréal transcende les frontières et les cultures.

De Grenoble, où l'on célèbre les exploits du héros local Alexandre Texier, jusqu'aux plages du Nicaragua, les Glorieux continuent de rallier les partisans, illustrant parfaitement son rôle de puissant vecteur d'identité et d'intégration.

Écoutez Julien Baylacq, résident de Grenoble et connaissance d’Alexandre Texier, et Justin Suggitt, propriétaire du Tipsy Gypsy bar, au Nicaragua en discuter avec Patrick Lagacé vendredi matin.

Cette passion se manifeste également à travers des initiatives culturelles uniques comme Palé Hockey, une version revisitée de l'Antichambre à la sauce haïtienne. Ce mélange d'humour, d'expressions créoles et de passion pour le hockey connaît un succès retentissant, prouvant que le sport national demeure le plus grand dénominateur commun de la société québécoise.