Blocage du détroit d'Ormuz

Dans sa chronique internationale, Jean-François Lépine analyse le bras de fer de plus en plus tendu entre les États-Unis et l'Iran, particulièrement autour du blocage stratégique du détroit d'Ormuz.

Alors que l'économie mondiale est prise en otage par cette crise, un sondage du Washington Post révèle que 60 % des Américains considèrent désormais l'hostilité envers l'Iran comme une erreur de l'administration Trump, craignant que la situation ne devienne aussi impopulaire que la guerre du Vietnam.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine faire le point sur les tensions entre l'Iran et les États-Unis.