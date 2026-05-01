Match no 6 de la série de première ronde

Les Canadiens de Montréal se préparent à un moment historique vendredi soir : la chance d'éliminer le Lightning de Tampa Bay à domicile devant un Centre Bell plein à craquer.

Meeker Guerrier analyse les clés de ce sixième match crucial.

Malgré la jeunesse de l'effectif, la troupe de Martin St-Louis montre une maturité croissante, illustrée par la performance solide de Jakub Dobes et l'apport offensif de Lane Hutson.

Guerrier souligne également l'importance pour le premier trio de Suzuki et Caufield de débloquer offensivement pour sceller l'issue de cette série chaudement disputée.

Écoutez la chronique sportive de Meeker Guerrier, vendredi à Lagacé le matin.