Le bras de fer s'intensifie

C'est toujours l'impasse diplomatique et militaire entre Donald Trump et l'Iran, alors que le délai de 60 jours pour obtenir l'aval du Congrès arrive à échéance vendredi.

Malgré cette obligation légale, le gouvernement américain semble prêt à ignorer les démocrates, tandis que le Pentagone a présenté de nouveaux scénarios d'intervention militaire, allant de frappes ciblées à la sécurisation de sites nucléaires.

Cette tension au Moyen-Orient a des répercussions directes sur le portefeuille des Québécois, notamment avec une hausse marquée du prix de l'essence qui dépassait les 2,02 $ le litre à Laval.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur les nombreuses répercussions directes de la guerre en Iran, vendredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

Il souligne que l'entourage de milliardaires de Trump semble déconnecté de cette réalité économique qui frappe les citoyens de plein fouet, à l'approche des élections de mi-mandat.