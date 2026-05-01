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Le bras de fer s'intensifie

«Donald Trump a toujours été obsédé par l'Iran»

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Lagacé le matin

le May 1, 2026 6:30 AM

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Donald Trump a toujours été obsédé par l'Iran»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

C'est toujours l'impasse diplomatique et militaire entre Donald Trump et l'Iran, alors que le délai de 60 jours pour obtenir l'aval du Congrès arrive à échéance vendredi.

Malgré cette obligation légale, le gouvernement américain semble prêt à ignorer les démocrates, tandis que le Pentagone a présenté de nouveaux scénarios d'intervention militaire, allant de frappes ciblées à la sécurisation de sites nucléaires.

Cette tension au Moyen-Orient a des répercussions directes sur le portefeuille des Québécois, notamment avec une hausse marquée du prix de l'essence qui dépassait les 2,02 $ le litre à Laval. 

Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur les nombreuses répercussions directes de la guerre en Iran, vendredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

Il souligne que l'entourage de milliardaires de Trump semble déconnecté de cette réalité économique qui frappe les citoyens de plein fouet, à l'approche des élections de mi-mandat.

«Quand dans ton entourage, il y a juste des millionnaires puis des milliardaires que tu as nommés là parce que c'était tes amis, pas parce qu'ils étaient compétents, eh bien tu es entouré de gens qui ne sauront jamais c'est quoi manquer d'argent pour acheter de la bouffe, manquer d'argent pour acheter de l'essence.» 

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Scandale de visa à Ottawa: un haut gradé des Gardiens de la révolution iranienne a pu entrer au pays malgré son affiliation à un groupe désigné terroriste;
  • Dossier santé numérique: la ministre Sonia Bélanger se dit rassurée par sa visite terrain malgré les craintes de ralentissement dans les blocs opératoires;
  • Santé: une quarantaine de patients de l'Hôpital Enfant-Jésus doivent passer des tests de dépistage du VIH en raison d'un instrument chirurgical mal désinfecté;
  • Lutte contre l'extorsion: les corps policiers exhortent les commerçants montréalais à dénoncer les tactiques d'intimidation du crime organisé.

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