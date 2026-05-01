La Ville devra verser 500 000 $

La Ville de Montréal se retrouve dans l'embarras après que le Tribunal administratif du travail a invalidé le congédiement d'Herman Deparice-Okomba, ancien directeur du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence.

Congédié il y a cinq ans sur la base d'une enquête du contrôleur général Alain Bond, on lui reprochait faussement d'avoir octroyé des contrats à des amis.

Le Tribunal a non seulement blanchi M. Deparice-Okomba, confirmant que le conseil d'administration était informé, mais a aussi sévèrement critiqué la rigueur de l'enquête municipale.

Cette erreur coûtera au bas mot un demi-million de dollars aux contribuables montréalais.

Écoutez l'éditorial de Patrick Lagacé à ce sujet, vendredi.